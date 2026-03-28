Star-Spieler des FC Barcelona wochenlang out

Der FC Barcelona muss in der entscheidenden Saisonphase auf Raphinha verzichten.

Wie der spanische Topklub bestätigt, hat sich der 29-jährige Flügelspieler im Testspiel Brasiliens gegen Frankreich am Oberschenkel verletzt und wird mindestens fünf Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Raphinha stand bei der 1:2-Niederlage gegen Frankreich in der Startelf, musste jedoch zur Pause angeschlagen ausgewechselt werden. Nun folgt eine längere Pause.

Mit 19 Toren und acht Assists in 31 Pflichtspielen ist Raphinha absoluter Leistungsträger der Katalanen. Im Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid wird der Brasilianer nun aber definitiv zuschauen müssen.