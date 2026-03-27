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Sommer-Verlängerung bei Inter: Nur unter besonderer Bedingung

Der 37-Jährige hat wohl ein Angebot vorliegen, muss dafür aber einen harten sportlichen Einschnitt hinnehmen.

Sommer-Verlängerung bei Inter: Nur unter besonderer Bedingung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Seit Sommer 2023 hütet Yann Sommer das Tor von Inter Mailand und wurde gleich in seiner ersten Saison Meister mit den "Nerrazurri".

Im Juni läuft sein Vertrag aus. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, habe Inter seinem Goalie nun ein Angebot zur Verlängerung vorgelegt. Dieses beinhaltet aber offenbar eine besondere Bedingung.

Dem Bericht zufolge wolle Inter mit Sommer nur verlängern, wenn dieser akzeptiert, in der kommenden Saison nur noch die Nummer zwei zu sein.

Als neuen Stammtorhüter haben die "Nerrazurri" wohl Tottenham-Keeper Guglielmo Vicario ins Auge gefasst.

Die Spieler mit den meisten Einsatzminuten der Saison 24/25

#20 - Stefan Tarnovanu - 5.333 Minuten
#19 - Vinicius Junior - 5.339 Minuten

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