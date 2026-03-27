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Top-Ligen rufen: ÖFB-Teamspieler könnte ablösefrei wechseln

Erst im vergangenen Sommer ist der ÖFB-Mittelfeldspieler ablösefrei nach Portugal gewechselt. Jetzt könnte er in einer Top-Liga landen - erneut ablösefrei.

Top-Ligen rufen: ÖFB-Teamspieler könnte ablösefrei wechseln Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Florian Grillitsch gilt beim SC Braga als absoluter Stammspieler - im kommenden Sommer könnte der 30-Jährige jedoch wieder weiterziehen.

Laut einem Bericht von "Sky" steht der Mittelfeldstratege vor einem Wechsel in eine Top-Liga: Neben Klubs aus LaLiga dürften den Spielmacher auch Vereine aus der Serie A am Zettel haben.

Möglich machen soll den Wechsel eine Vertragsklausel im Vertrag des ehemaligen TSG-Hoffenheim-Akteurs, wonach Grillitsch den portugiesischen Klub zum Saisonende ablösefrei verlassen kann. Der Vertrag des Niederösterreichers bei Braga läuft noch bis Sommer 2027.

Aussortiert in Hoffenheim, Stammkraft in Portugal

Spanien wäre für den defensiven Mittelfeldspieler kein Neuland : Im Frühjahr der Saison 2024/25 war der Rechtsfuß von der TSG an Real Valladolid verliehen. Den Abstieg der "Pucela" hat er jedoch nicht mehr verhindern können.

Nachdem Grillitsch bei Hoffenheim von Christian Ilzer aussortiert worden war, schloss sich der ÖFB-Teamspieler knapp vor Ende des Sommer-Transferfensters dem SC Braga an. Beim derzeit Vierten der Liga Portugal ist er im zentralen Mittelfeld gesetzt und hat in wettbewerbsübergreifend 32 Spielen je zwei Tore und zwei Assists beigesteuert.

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