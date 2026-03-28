Besondere Ehre für Lionel Messi in Miami

Große Ehre für Fußball-Superstar Lionel Messi.

MLS-Klub Inter Miami hat eine Tribüne des neuen Stadions nach ihm benannt. "Jemanden zu würdigen bedeutet nicht immer, ein Kapitel abzuschließen. Manchmal geht es darum, zu erkennen, dass man Zeuge von etwas Einzigartigem ist", schrieb der Verein in einer Mitteilung.

"Überraschungen und besondere Momente"

Im Stadion, in dem der Klub der amerikanischen Major Soccer League künftig spielen wird, können Zuschauer die Auftritte des argentinischen Weltmeisters von der Leo-Messi-Tribüne aus verfolgen. Sie erstreckt sich über die Blöcke 117-121 im unteren Rang und 217-223 im oberen Rang - und soll den Fans besondere Erlebnisse bieten.

Es seien dort "Überraschungen und besondere Momente in diesem besonderen und historischen Bereich geplant", hieß es. Das erste Spiel im Nu Stadium, das 26.700 Zuschauer fasst, findet am 4. April statt.

Weltstar Messi wurde auch in Miami zur Klublegende

Neben seinen zahlreichen großen Erfolgen in seiner langen internationalen Karriere wurde Messi auch bei Inter Miami zur Legende. Er gewann mit dem Team 2025 den MLS-Cup und kam in bisher 94 Einsätzen auf 82 Tore und 53 Vorlagen - natürlich Klub-Rekord.

Es ist übrigens nicht die erste Tribüne, die nach Messi benannt ist: Der argentinische Klub Newell's Old Boys benannte 2025 eine Tribüne nach dem Weltmeister von 2022. Messi hatte in jungen Jahren für den Verein gespielt, bevor er 2000 im Alter von 13 Jahren zum FC Barcelona wechselte und seine Weltkarriere startete.