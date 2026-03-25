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Bleibt er oder geht er? Lewandowski terminiert Entscheidung

Barcelona würde den Angreifer gerne noch behalten. Der Pole selbst ist sich seiner Sache aber noch nicht sicher. Wann die Entscheidung aber feststehen soll:

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Wohin zieht es Robert Lewandowski?

Bis Juni dieses Jahres hat der Topstürmer noch einen gültigen Vertrag beim Barcelona. Mit elf Toren sowie zwei Assists in 24 Pflichtspielen spielt der Pole aber auch mit 37 Jahren noch eine wichtige Rolle in der Offensive der Blaugrana.

Diese wollen Lewandowski deswegen gerne behalten, eine Vertragsverlängerung um ein Jahr sei demnach der Wunsch.

Entscheidung erst Ende April

Auf eine Entscheidung des Stürmers müssen die Verantwortlichen aber noch etwas warten.

Wie die "Mundo Deportivo" berichtet, wolle Lewandowski erst Ende April über seine Zukunft bei den Katalanen entscheiden.

Denn: Bei Barca müsste er mit einem deutlich geringeren Verdienst rechnen, während ihn Vereine aus Amerika oder freilich Saudi-Arabien mit zumindest finanziell deutlich lukrativeren Angeboten locken.

Auch aus der Serie A soll es Interesse geben.

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