Neuer Verein? "Barcelona ist Option"

Neun Jahre kickte Bernardo Silva für Manchester City - in diesem Sommer trennen sich die Wege jedoch.

Der 31-jährige Portugiese hat die "Skyblues" verlassen und ist nun ablösefrei zu haben.

Womöglich führt ihn seine Reise zum FC Barcelona. "Barcelona ist eine Option für mich", bestätigt Bernardo Silva nach dem Testspielsieg gegen Chile am Samstag. "Aber ich habe noch keine Entscheidung getroffen."

Silva wird bereits seit Längerem mit einem Wechsel nach Barcelona in Verbindung gebracht. Laut katalanischen Medien habe Hansi Flick dem Transfer bereits Grünes Licht erteilt.

Madrider Vereine sollen ebenfalls mitmischen

Die größte Konkurrenz im Werben um Bernardo Silva soll ausgerechnet aus Spanien kommen. Atletico Madrid sei ebenso am Portugiesen dran wie neuerdings offenbar auch Real Madrid, wie "AS" berichtet.

"Letztlich werde ich versuchen, einen Verein zu finden, der mich haben will, bei dem ich mich wirklich willkommen fühle", so Silva.

Eine endgültige Entscheidung, wohin es den 31-jährigen Offensivspieler zieht, soll allerdings erst nach der Fußball-WM fallen.