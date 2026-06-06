Team der Saison: Auszeichnung für David Affengruber

David Affengruber wird für seine starken Leistungen in seiner Premierensaison in der spanischen LaLiga ausgezeichnet.

Nachdem der Österreicher zuletzt einen deutlichen Marktwertsprung machte, wählt die britische Zeitung "The Guardian" den Innenverteidiger ins Team der Saison der spanischen Liga.

Als Spieler der Saison wird Barca-Star Lamine Yamal ausgezeichnet.

Das Team der Saison:

Joan Garcia (Barcelona); Marcos Llorente (Atletico), David Affengruber (Elche), Florian Lejeune (Rayo Vallecano), Carlos Romero (Espanyol); Fermin Lopez (Barcelona), Luis Milla (Getafe), Pablo Fornals (Betis); Lamine Yamal (Barcelona), Verdat Muriqi (Mallorca), Alberto Moleiro (Villarreal)