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Transfer-Update: Bedient sich Rapid bei einem Liga-Konkurrenten?

Ein weiterer Kicker der SV Ried steht auf der Liste des Rekordmeisters. Während Hartberg und Tirol um Leistungsträger bangen, bekommt Kevin Danso Konkurrenz bei den "Spurs".

Transfer-Update: Bedient sich Rapid bei einem Liga-Konkurrenten? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Samstag sind wieder einige Transfergerüchte im In- und Ausland aufgepoppt.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Gerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

WSG-Stürmer Ola-Adebomi zieht es ins Ausland >>>

Hartberg-Dauerbrenner steht vor dem Absprung >>>

Rapid sieht sich erneut bei der SV Ried um >>>

International:

Tottenham verstärkt sich auf Danso-Position >>>

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