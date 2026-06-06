Transfer-Update: Bedient sich Rapid bei einem Liga-Konkurrenten?

Am Samstag sind wieder einige Transfergerüchte im In- und Ausland aufgepoppt.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Gerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

WSG-Stürmer Ola-Adebomi zieht es ins Ausland >>>

Hartberg-Dauerbrenner steht vor dem Absprung >>>

Rapid sieht sich erneut bei der SV Ried um >>>

International:

Tottenham verstärkt sich auf Danso-Position >>>