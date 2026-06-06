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Transfer-Update: Bedient sich Rapid bei einem Liga-Konkurrenten?
Ein weiterer Kicker der SV Ried steht auf der Liste des Rekordmeisters. Während Hartberg und Tirol um Leistungsträger bangen, bekommt Kevin Danso Konkurrenz bei den "Spurs".
Am Samstag sind wieder einige Transfergerüchte im In- und Ausland aufgepoppt.
LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Gerüchte:
ADMIRAL Bundesliga:
WSG-Stürmer Ola-Adebomi zieht es ins Ausland >>>
Hartberg-Dauerbrenner steht vor dem Absprung >>>
Rapid sieht sich erneut bei der SV Ried um >>>
International: