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Von Benfica bestätigt: Mourinho wird für Real deutlich teurer

Die Präsidentschaftswahl bei den "Königlichen" verzögert eine Anstellung des Ex-Trainers. Das sorgt wiederum für einen deutlichen Preisanstieg.

Von Benfica bestätigt: Mourinho wird für Real deutlich teurer Foto: © IMAGO / NurPhoto
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Real Madrid will Jose Mourinho als neuen Cheftrainer verpflichten - das gilt mittlerweile als offenes Geheimnis.

Zumindest ist dies der Fall, sollte Amtsinhaber Florentino Perez die anstehende Präsidentschaftswahl für sich entscheiden. Am kommenden Sonntag wird der neue Klubpräsident gewählt, Enrique Riquelme fordert den 79-Jährigen heraus.

Perez bestätigt Rückkehr

In einem Wahlkampf-Video verkündet Perez nun auch, dass Mourinho bei einem Wahlsieg des Amtsinhabers auf die Trainerbank der "Königlichen" zurückkehren werde.

Mourinho tauchte nämlich in einem Real-Trikot bei einem Wahlkampf-Video von Perez auf und sagte "Ja" in die Kamera.

Laut l'Equipe ist das Video allerdings KI-generiert.

Ablöse von Benfica verkündet

Aufgrund der Präsidentschaftswahl verzögert sich die Anstellung des Portugiesen allerdings, was zu einer deutlich höheren Ablöse für "Mou" führt, wie sein aktueller Klub Benfica Lissabon selbst bestätigt.

Perez erklärte, er habe "die feste Absicht, den Trainer Jose Mourinho zu verpflichten, falls er die Präsidentschaftswahlen dieses Vereins gewinnt."

Während bisher "nur" 6 Millionen Euro Ablöse - und zuvor lediglich 3 Mio. Euro - im Raum standen, ist die Summe nun deutlich höher. "Sollte dieses Szenario eintreten, wird die Verpflichtung durch die Zahlung von 15 Millionen Euro erfolgen, entsprechend der Ausstiegsklausel des derzeit gültigen Trainervertrags", bestätigt Benfica.

Im Jahr 2010, bei der ersten Anstellung von Mourinho, überwies Real gar 16 Millionen Euro an Inter für Mourinho.

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