Konkurrenz für Danso: Tottenham holt nächsten Verteidiger

Tottenham Hotspur hat den nächsten ablösefreien Transfer für die Defensive unter Dach und Fach gebracht. Marcos Senesi wechselt vom Ligakonkurrenten AFC Bournemouth zu den "Spurs" und unterschreibt einen langfristigen Vertrag im Norden Londons.

Der 29-jährige soll laut Medienberichten einen Vierjahresvertrag erhalten, inklusive Option auf eine weitere Saison.

Konkurrenz für Danso

Mit dem Transfer verschärft sich auch die Konkurrenzsituation in der Innenverteidigung. Senesi wird bei Tottenham unter anderem mit ÖFB-Legionär Kevin Danso um einen Stammplatz kämpfen. Der Marktwert des Argentiniers liegt aktuell bei 25 Millionen Euro.

Für die "Spurs" ist es bereits der zweite ablösefreie Defensiv-Transfer innerhalb weniger Tage. Erst in dieser Woche wurde Andrew Robertson, der vom FC Liverpool kam, offiziell vorgestellt.

Senesi bereits in London angekommen

Der argentinische Teamspieler soll bereits den Medizincheck absolviert haben, eine offizielle Bestätigung des Klubs wird zeitnah erwartet. Tottenham reagiert damit weiter auf die angespannte Personalsituation in der Defensive und setzt auf Erfahrung aus der Premier League.

Neben der sportlichen Qualität soll Senesi auch Führungsstärke in die neu formierte Abwehrreihe bringen.