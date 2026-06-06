NEWS

Konkurrenz für Danso: Tottenham holt nächsten Verteidiger

Nach Andrew Robertson verstärkt Tottenham Hotspur seine Defensive erneut ohne Ablöse. Die "Spurs" verpflichten damit einen Konkurrenten für ÖFB-Legionär Kevin Danso.

Konkurrenz für Danso: Tottenham holt nächsten Verteidiger Foto: © IMAGO / Pro Sports Images
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Tottenham Hotspur hat den nächsten ablösefreien Transfer für die Defensive unter Dach und Fach gebracht. Marcos Senesi wechselt vom Ligakonkurrenten AFC Bournemouth zu den "Spurs" und unterschreibt einen langfristigen Vertrag im Norden Londons.

Der 29-jährige soll laut Medienberichten einen Vierjahresvertrag erhalten, inklusive Option auf eine weitere Saison.

Konkurrenz für Danso

Mit dem Transfer verschärft sich auch die Konkurrenzsituation in der Innenverteidigung. Senesi wird bei Tottenham unter anderem mit ÖFB-Legionär Kevin Danso um einen Stammplatz kämpfen. Der Marktwert des Argentiniers liegt aktuell bei 25 Millionen Euro.

Für die "Spurs" ist es bereits der zweite ablösefreie Defensiv-Transfer innerhalb weniger Tage. Erst in dieser Woche wurde Andrew Robertson, der vom FC Liverpool kam, offiziell vorgestellt.

Senesi bereits in London angekommen

Der argentinische Teamspieler soll bereits den Medizincheck absolviert haben, eine offizielle Bestätigung des Klubs wird zeitnah erwartet. Tottenham reagiert damit weiter auf die angespannte Personalsituation in der Defensive und setzt auf Erfahrung aus der Premier League.

Neben der sportlichen Qualität soll Senesi auch Führungsstärke in die neu formierte Abwehrreihe bringen.

Mehr zum Thema

Spurs-Coup perfekt! Danso bekommt prominenten Teamkollegen

Spurs-Coup perfekt! Danso bekommt prominenten Teamkollegen

Premier League
3
Man United macht ersten Sommer-Transfer perfekt

Man United macht ersten Sommer-Transfer perfekt

Premier League
1
Liverpool nimmt Leipzig-Star als Salah-Nachfolger ins Visier

Liverpool nimmt Leipzig-Star als Salah-Nachfolger ins Visier

Premier League
2
Rapid beschäftigt sich mit weiterem Ried-Leistungsträger

Rapid beschäftigt sich mit weiterem Ried-Leistungsträger

Bundesliga
34
Ter Stegen vor endgültigem Barca-Abgang

Ter Stegen vor endgültigem Barca-Abgang

La Liga
2
Bayern einigt sich mit Liverpool-Juwel

Bayern einigt sich mit Liverpool-Juwel

Deutsche Bundesliga
Entscheidung um Gregoritsch-Verbleib in Augsburg wohl gefallen

Entscheidung um Gregoritsch-Verbleib in Augsburg wohl gefallen

Deutsche Bundesliga
6

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Kevin Danso Andrew Robertson Tottenham Hotspur AFC Bournemouth Transfer Transfermarkt