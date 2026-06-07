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Michael Olise: Angebot von 150 Millionen Euro geplant

Florentino Perez verspricht im Real-Madrid-Wahlkampf, ein Monster-Angebot abgegeben zu wollen. Es dürfte sich um FC Bayerns Michael Olise handeln.

Michael Olise: Angebot von 150 Millionen Euro geplant Foto: © IMAGO / MIS
Textquelle: © LAOLA1
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"Ich werde in Kürze, am Dienstag, einem Champions-League-Klub ein Angebot machen, das die höchste Summe sein wird, die Real Madrid jemals für einen Spieler gezahlt hat – mindestens 150 Millionen."

Mit diesen Worten versucht Florentino Perez gegenüber TV-Sender "CUATRO", im Wahlkampf um das Präsidenten-Amt bei Real Madrid Werbung in eigener Sache zu machen.

Wie "Telegraph" und "AS" übereinstimmend berichten, soll es sich dabei um Michael Olise handeln.

Nächstes Versprechen in Real-Madrid-Wahlkampf

Perez werde das Angebot "auf jeden Fall" abschicken, sofern er sein Amt als Real-Madrid-Präsident behalten darf.

Sein Konkurrent im Wahlkampf, Enrique Riquelme, sorgte zuletzt für Aufsehen, als er ankündigte, Erling Haaland nach Madrid zu holen.

Allerdings gab es von Haaland-Seite rasche Dementi >>>

150 Millionen? Bayern bleibt wohl unbeeindruckt

Auch im Transfer-Tauziehen um Michael Olise könnte Real Madrid allerdings auf Granit beißen. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß erklärte im März, dass man den 24-jährigen Franzosen nicht mal um 200 Millionen Euro verkaufen werde.

Auch Bayern-Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge stellte im April unmissverständlich klar: "Für einen Spieler wie Olise gibt es kein Preisschild, das uns zucken lassen würde."

Olise verbuchte in der vergangenen Saison unglaubliche 22 Tore und 31 Assists in 52 Pflichtspielen.

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