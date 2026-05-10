La Liga heute: FC Barcelona - Real Madrid

Am 35. Spieltag der La Liga kommt es zum El Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt FC Barcelona oder endet der Clásico mit einem Remis, sind die Katalanen spanischer Meister. Siegen die Madrilenen, könnte es nochmals spannend werden.

Die Blaugrana, mit Trainer Hansi Flick, konnte vergangenes Wochenende einen 2:1-Auswärtssieg bei CA Osasuna feiern.

Real siegte ebenso: Gegen Espanyol Barcelona konnten sich die Blancos mit 2:0 durchsetzen.