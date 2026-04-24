Affengruber im Visier von CL-Halbfinalisten

David Affengruber zeigt weiter im Trikot von Elche auf. Der ÖFB-Verteidiger verbuchte beim Erfolg über Atletico Madrid einen Treffer und einen Assist.

Der Niederösterreicher könnte entsprechend im Sommer wechseln. Laut Transferinsider Ekrem Konur interessieren sich mit Betis Sevilla, FC Sevilla, Villarreal und CL-Halbfinalist Atletico Madrid gleich vier spanische Klubs für den Österreicher.

England und Italien könnten ebenso Thema werden

Mit Manchester United wird zudem ein Topklub aus der englischen Premier League mit dem Innenverteidiger in Verbindung gebracht. Weiters seien Klubs aus der Serie A am 25-Jährigen interessiert.

Affengruber feierte Ende März sein Länderspieldebüt für Österreich, er darf auf ein WM-Ticket für den kommenden Sommer hoffen.

Sein Vertrag bei Elche läuft laut transfermarkt bis 2027. Dem Bericht zufolge verlangt der aktuelle Klub des Österreichers 20 Millionen Euro für seinen Abwehrmann.