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Spektakuläre Rückkehr von Starcoach zu Real steht bevor

Der Wechsel von Jose Mourinho zurück in die spanische Hauptstadt wird immer konkreter. Jetzt soll es eine erste Einigung geben.

Spektakuläre Rückkehr von Starcoach zu Real steht bevor Foto: © getty
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Es bahnt sich eine kleine Sensation an!

Bereits in den vergangenen Wochen wurde immer wieder berichtet, dass Jose Mourinho im Sommer Alvaro Arbeloa als Cheftrainer von Real Madrid beerben könnte (Alle Infos >>>).

Nun verdichten sich die Anzeichen zunehmend. Laut einem Journalisten der spanischen "as" haben sich die Königlichen mit dem Portugiesen auf eine erneute Zusammenarbeit verständigt.

Verkündung nach Saisonende

Offiziell verkündet werden soll der Wechsel allerdings erst nach der Saison. Das soll auch damit zusammenhängen, dass Mourinho mit Benfica Lissabon noch um den Einzug in die UEFA Champions League kämpft.

Im Sommer soll der Startrainer dann eine Klausel haben, die es ihm ermöglicht seinen Vertrag in Lissabon vorzeitig aufzulösen.

Rückkehr nach Spanien

Mourinho stand bereits von 2010 bis 2013 an der Seitenlinie von Real und könnte nun zurückkehren. Der bisherige Cheftrainer Arbeloa steht zunehmend in der Kritik und soll seinen Posten im Sommer räumen.

Beim Hauptstadtklub herrscht aktuell ohnehin viel Unruhe. So gerieten zuletzt auch die Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni und Federico Valverde heftig aneinander (Hier nachlesen >>>).

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