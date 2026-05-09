Elche und Affengruber holen Punkt im Abstiegskampf

Punktgewinn für den FC Elche und David Affengruber in der spanischen LaLiga!

Der Aufsteiger sichert sich im Heimspiel der 35. Runde gegen Deportivo Alaves ein spätes 1:1 und verhindert damit, dass ein direkter Konkurrent in der Tabelle vorbeizieht.

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Die Hausherren sind im ersten Durchgang die bessere Mannschaft. Alvaro Rodriguez lässt jedoch die beste Gelegenheit per Kopf liegen (30.).

ÖFB-Verteidiger Affengruber spielt über die volle Distanz und zeigt in der Innenverteidigung eine starke Leistung. Vor allem am Ball (68/73 Pässe) und im Luftzweikampf (7/9) kann er voll überzeugen.

Martinez trifft vom Punkt

Kurz nach Seitenwechsel gehen dann die Gäste durch einen Elfmeter in Führung. Toni Martinez verwertet links unten (51.).

Elche versucht sich daraufhin zwar nochmal gegen die Niederlage zu stemmen und findet die passende Antwort. Diesmal trifft Rodriguez per Kopf zum verdienten Ausgleich (72.).

Am Ende bleibt es beim 1:1 und so verteidigt Elche gegenüber Alaves Platz zwölf. Der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz beträgt aber weiterhin nur zwei Punkte.

Drei Spiele sind in der spanischen Liga noch zu gehen.