ÖFB-Legionär Schlager spricht über England-Gerüchte

Es wird ein spannender Sommer für Xaver Schlager!

Zuerst spielt er mit dem ÖFB-Team erstmals bei einer WM-Endrunde mit, dann wird er bei einem neuen Klub in die Saison-Vorbereitung starten. Welcher das aber sein wird, ist weiterhin noch völlig offen.

Fix ist nur, dass der Mittelfeldmotor RB Leipzig nach vier Jahren ablösefrei verlassen wird. Im Podcast "Man kennt sich, man schätzt sich" von Ex-Altach-Torhüter Tino Casali und Mario Hochgerner spricht der 28-Jährige auch über seine Wunschdestination.

"So viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin jetzt auch nicht mehr 21. Natürlich ist die Premier League ein Ziel, aber ich sage mal, es gibt auch andere Top-Fünf-Ligen, alle haben einen gewissen Reiz", so der Ex-Salzburger.

Rose an Schlager dran - oder doch die Serie A?

Passend dazu kam in den letzten Tagen auch das Gerücht auf, wonach Ex-Coach Marco Rose den Österreicher im Sommer gerne zum AFC Bournemouth lotsen würde (Alle Infos >>>).

Neben dem Klub aus England sollen aber vor allem die italienischen Klubs um Juventus Turin und die AS Roma ein Auge auf den Mittelfeldmotor geworfen haben.

Bei der WM bietet sich für Schlager aber die Möglichkeit, noch weiter auf sich aufmerksam zu machen.