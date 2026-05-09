Arbeloa nach Real-Eklat: "Nicht auf den Scheiterhaufen"

Im Wirbel um die heftige Rangelei von Federico Valverde und Aurelien Tchouameni in der Kabine von Real Madrid will Trainer Alvaro Arbeloa auf weitere Sanktionen gegen das Duo verzichten.

"Was ich nicht tun werde, ist, sie auf einem Scheiterhaufen auf dem Stadtplatz zu verbrennen, denn das haben sie nicht verdient. Es ist Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen", sagt der Coach des spanischen Fußball-Rekordmeisters am Tag vor dem Clasico gegen den Tabellenersten FC Barcelona.

Wegen des Vorfalls hatte der Club die beiden Fußballprofis zu einer saftigen Geldstrafe von jeweils 500.000 Euro verdonnert. Bei der angeblichen Prügelei hatte sich Valverde laut spanischen Sportmedien an einer Tischkante eine blutende Wunde am Kopf zugezogen.

"Haben Fehler eingesehen"

Der Uruguayer hatte danach allerdings betont, sein französischer Teamkollege Tchouameni habe ihn nicht geschlagen und er ihn auch nicht.

Arbeloa bezeichnete den Streit als "sinnlos" und versicherte: "Meine Spieler haben ihren Fehler eingesehen, ihre Reue zum Ausdruck gebracht und um Vergebung gebeten."

Der Trainer steht bei den Königlichen nach einer enttäuschenden Saison vor dem Aus. Gewinnt Real am Sonntag (21.00 Uhr im LIVE-Ticker) nicht in Barcelona, sind die Katalanen vorzeitig Meister.