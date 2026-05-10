FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time.— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026
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NEWS
Hansi Flicks Vater verstirbt vor Clasico
Der deutsche Trainer trauert um seinen Vater, soll am Abend aber dennoch an der Seitenlinie stehen.
Der Vater von Hansi Flick ist am Sonntagmorgen wenige Stunden vor dem Clásico verstorben.
Flick informierte am Vormittag sowohl die Mannschaft als auch die Vereinsführung über den Todesfall.
Trotz des schweren persönlichen Verlusts soll der Trainer von FC Barcelona das Team am Abend dennoch betreuen.
Die Katalanen schreiben auf "X": "Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi Flick unser Beileid zum Tod seines Vaters aussprechen. Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei."