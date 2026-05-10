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Hansi Flicks Vater verstirbt vor Clasico

Der deutsche Trainer trauert um seinen Vater, soll am Abend aber dennoch an der Seitenlinie stehen.

Hansi Flicks Vater verstirbt vor Clasico Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Der Vater von Hansi Flick ist am Sonntagmorgen wenige Stunden vor dem Clásico verstorben.

Flick informierte am Vormittag sowohl die Mannschaft als auch die Vereinsführung über den Todesfall.

Trotz des schweren persönlichen Verlusts soll der Trainer von FC Barcelona das Team am Abend dennoch betreuen.

Die Katalanen schreiben auf "X": "Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi Flick unser Beileid zum Tod seines Vaters aussprechen. Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei."

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