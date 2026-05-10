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Spielt Mbappe im Clasico? Entscheidung gefallen

Der Franzose laboriert seit Wochen an einer Verletzung des Halbsehnenmuskels im linken Bein. Wird er rechtzeitig für das Spitzenspiel gegen Barcelona fit?

Spielt Mbappe im Clasico? Entscheidung gefallen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Kylian Mbappé wird im Clásico gegen FC Barcelona nicht auflaufen (um 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der Star von Real Madrid fühlte sich in der Schlussphase des Abschlusstrainings vor dem Spiel gegen die Katalanen nicht wohl und kehrte vorzeitig in die Kabine zurück.

Grund dafür sind erneut Probleme im linken Bein. Das berichtet Fabrizio Romano. Ein Sieg bzw. ein Remis reicht Barcelona, um den Meistertitel zu fixieren.

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