FC Barcelona buhlt offenbar um Ex-Austrianer

Beim FC Barcelona steht der Abgang von Ferran Torres Richtung Paris St. Germain im Raum (hier nachlesen>>>).

Wenn man einem Bericht des spanischen Mediums "Sport" Glauben schenken darf, haben die Katalanen offenbar einen Ex-Austrianer als möglichen Ersatz ins Auge gefasst.

Barca funkt wohl dazwischen

Sollte Torres gehen, sei Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim als Nachfolger ein heißer Kandidat. Bisher deutete alles darauf hin, dass es Asllani zu Borussia Dortmund zieht.

Doch noch sind die Verhandlungen laut deutschen Medienberichten zu keinem Abschluss gekommen. Grund dafür sei das Interesse aus Barcelona. Laut dem Bericht zögere die Asllani-Seite die Verhandlungen hinaus, in der Hoffnung auf ein Angebot aus Barcelona.

Auch Ex-Juve-Stürmer ein Thema

In Asllanis Vertrag, der noch bis 2029 läuft, gebe es eine Ausstiegsklausel in Höhe von 29 Millionen Euro, die für die "Blaugrana" nach einem Torres-Verkauf sicher stemmbar wäre.

Als weitere Option, um Torres zu ersetzen, gilt laut der "Sport" der vereinslose Dusan Vlahovic (bisher Juventus Turin).