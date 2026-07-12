Ex-WAC-Akteur als Havel-Nachfolger in Hartberg im Gespräch

"Ich bin für alles offen", erzählte Angelo Gattermayer jüngst gegenüber 90minuten.

Der 24-Jährige, der für einen Verbleib beim WAC durchaus offen gewesen wäre, hält sich aktuell im Proficamp der "Younion", u.a. an der Seite von Max Wöber, fit.

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Von Kärnten über Wien in die Steiermark?

LAOLA1-Informationen zufolge soll Gattermayer Angebote aus der Bundesliga vorliegen haben, die durchaus unterschriftsreif seien. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, hat der TSV Hartberg ein Auge auf den Angreifer geworfen.

Dort ist er als Nachfolger des zum CFC Genua abgewanderten Elias Havel ein Thema, wie Obmann Erich Korherr bestätigt: "Es gibt bereits Kontakt."

Zudem soll Hartberg laut der "Krone" auch bei Sturm Graz wegen Amady Camara (21) angeklopft haben, der junge Angreifer hat bei den "Blackies" wohl keine Zukunft mehr.

Interesse auch aus Deutschland, Frankreich und Schottland

Hartberg ist im Werben um Gattermayer nicht allein: Es gibt auch Interesse aus dem Ausland. Klubs aus der Ligue 1, der Deutschen Bundesliga sowie aus Schottland sollen ihn im Auge haben. Gefragt nach einer Liga, in der er unbedingt einmal kicken wolle, sagte Gattermayer 90minuten jüngst: "Die Top-5-Ligen sind der Traum jedes Fußballers."

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, geht sein Traum bald in Erfüllung - und Hartberg muss sich anderweitig umsehen. Eine Entscheidung werde laut Gattermayer wahrscheinlich schon bald fallen.