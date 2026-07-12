Konkurrenz für Chukwuemeka? BVB plant wohl Rekordtransfer

Borussia Dortmund treibt die Planungen für die kommende Saison offenbar weiter voran. Wie "Sky" und Transfer-Insider Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, haben die Schwarz-Gelben ihre Bemühungen um Konstantinos Karetsas wieder intensiviert.

Der 18-jährige Grieche vom KRC Genk gilt demnach als Wunschlösung für die Nachfolge des zu Beginn des Sommers abgewanderten Julian Brandt, der zwischen 2019 und 2026 mehr als 300 Pflichtspiele für den BVB absolvierte.

Für die beiden ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka hätte ein Transfer ebenfalls Auswirkungen. Während Sabitzer einen weiteren hochveranlagten Offensivspieler als Teamkollegen bekäme, würde Karetsas vor allem für Chukwuemeka zum direkten Konkurrenten werden. Der Grieche ist sowohl auf der Zehner-Position als auch am rechten Flügel zuhause.

Auch Galatasaray mischt mit

Ein Abschluss ist allerdings noch nicht in Sicht. Denn Dortmund ist im Werben um den zehnfachen griechischen Nationalspieler nicht alleine. Auch der türkische Meister Galatasaray soll großes Interesse an einer Verpflichtung zeigen.

Karetsas kann sich einen Wechsel nach Dortmund laut den Berichten grundsätzlich vorstellen. Zudem soll BVB-Sportchef Ole Book als großer Befürworter eines Transfers gelten. Die Dortmunder sollen bereits erste Kontakte aufgenommen haben, um einen Deal voranzutreiben.

Genk fordert 35 Millionen Euro

Die größte Hürde bleibt die Ablösesumme. Genk soll für sein Offensivjuwel rund 35 Millionen Euro verlangen – exakt jener Betrag, den der Youngster aktuell auch als Marktwert aufweist.

In Belgien spielt Karetsas übrigens an der Seite zweier ÖFB-Legionäre: Mittelfeldspieler Nikolas Sattlberger und Torhüter Tobias Lawal stehen ebenfalls beim KRC Genk unter Vertrag.

Sportlich empfahl sich der 18-Jährige in der vergangenen Saison eindrucksvoll für höhere Aufgaben. In 49 Pflichtspielen erzielte Karetsas drei Tore und bereitete starke 18 weitere Treffer vor. Besonders als Vorlagengeber zählte er zu den auffälligsten Spielern der belgischen Liga.

Einstellung des BVB-Rekords?

Sollte Dortmund die geforderten 35 Millionen Euro tatsächlich bezahlen, würde Karetsas den bisherigen Transferrekord des Klubs einstellen.

Diesen hält bis heute Ousmane Dembélé, für den der BVB im Sommer 2016 ebenfalls 35 Millionen Euro an Stade Rennes überwies. Die Investition zahlte sich bekanntlich aus: Bereits ein Jahr später wechselte der Franzose für knapp 150 Millionen Euro zum FC Barcelona und bescherte den Dortmundern einen enormen Transfergewinn.