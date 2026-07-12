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Adeyemi als Nachfolger: Wechselt ein Barca-Star nach Paris?

Der 26-Jährige ist sich mit dem Champions-League-Sieger bereits einig, auch die beiden Klubs kommen sich in der Ablösefrage näher.

Adeyemi als Nachfolger: Wechselt ein Barca-Star nach Paris? Foto: © GEPA
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Paris Saint-Germain angelt nach Ferran Torres.

Der Spanier im Dienste des FC Barcelona gilt mehreren Medienberichten zufolge als Wunschstürmer des Champions-League-Siegers.

Laut "Sport" haben sich Paris und Torres sogar schon geeinigt, in der Ablösefrage kommen sich die Franzosen und die Blaugrana näher. Demnach soll Barca 50 Millionen Euro fordern, PSG nicht viel weniger bieten wollen.

Vertrag läuft 2027 aus

Torres' Vertrag in Katalonien läuft im Sommer 2027 aus, eine Verlängerung scheint unwahrscheinlich. Deshalb soll Barcelona nicht abgeneigt sein, mit dem spanischen Nationalspieler diesen Sommer noch gutes Geld zu verdienen.

Der 26-Jährige nimmt mit Spanien aktuell an der Weltmeisterschaft teil, trifft dort mit der "Furia Roja" im Halbfinale auf Frankreich (Dienstag, 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Adeyemi steht bereit

Mit Karim Adeyemi hat der spanische Meister bereits einen Ersatz parat. Der Transfer des ehemaligen Salzburg-Stürmers soll kurz vor dem Abschluss stehen. Alle Infos >>>

Torres ist in Paris indes als Nachfolger von Goncalo Ramos gedacht, der kürzlich für über 70 Millionen Euro zur AC Milan gewechselt ist.

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