Ex-Austrianer Asllani vor Wechsel zu deutschem Topklub

Fisnik Asllani steht vor einem Transfer im Sommer!

Laut dem kosovarischen Journalisten Arlind Sadiku, wird der Stürmer von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund wechseln. Der Transfer sei bereits in trockenen Tüchern, heißt es.

Erst kürzlich berichtete bereits der "kicker", dass der 23-Jährige die TSG im Sommer sehr wahrscheinlich verlassen wird.

BVB zieht wohl die Ausstiegsklausel

Asllani, der in der Saison 2023/24 für die Wiener Austria auflief, war in der abgelaufenen Spielzeit einer der Unterschiedsspieler von Christian Ilzer in Hoffenheim. Der Kosovare erzielte elf Tore und bereitete zehn weitere vor.

In seinem bis 2029 datierten Vertrag sei aber eine Ausstiegsklausel verankert, demnach bezahlen die "Schwarz-Gelben" 30 Millionen Euro für den Offensivspieler.