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Deal fix! Ex-Salzburg-Keeper wechselt nach Spanien

Nach über zehn Jahren bei Leipzig zieht es den Ungarn zum Champions-League-Teilnehmer.

Deal fix! Ex-Salzburg-Keeper wechselt nach Spanien Foto: © IMAGO / motivio
Textquelle: © APA
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Torhüter Peter Gulacsi wechselt vom deutschen Bundesligisten RB Leipzig zum spanischen Spitzenklub Villarreal.

Der 36-jährige Ungar unterschreibt beim LaLiga-Dritten der Vorsaison einen Vertrag bis 2028.

Gulacsi spielte insgesamt elf Jahre bei den Sachsen, davor hatte er zwei Jahre lang das Tor von Red Bull Salzburg gehütet.

Medienberichten zufolge will Leipzig den norwegischen WM-Goalie Örjan Nyland als Ersatz verpflichten. Dieser soll ins Trainingslager nach Saalfelden kommen.

RB Leipzig verabschiedet seine langjährige Nummer 1:

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