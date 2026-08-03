Zieht es ÖFB-Star Marcel Sabitzer in die Serie A?

Marcel Sabitzer (32) geht beim BVB in sein letztes Vertragsjahr, 2023 wurde der Steirer für 19 Millionen Euro vom FC Bayern München verpflichtet. Eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses war zuletzt so gut wie kein Thema.

Ein vorzeitiger Abgang könnte jetzt aber heiß werden. Laut "Gazzetta dello Sport" denkt nämlich der FC Bologna an den Österreicher. Ein Deal wird als schwierig, aber nicht unmöglich eingestuft.

Dortmunds letzte Chance auf Ablöse

Für Dortmund könnte sich die Gelegenheit ergeben den einst kostspieligen Einkauf noch gegen eine Ablösesumme zu verkaufen.

Bologna gilt in Italien als durchaus ambitionierter Klub, der Verein stand letzte Saison im Viertelfinale der UEFA Europa League. Das dritte internationale Jahr in Folge verpasste der Klub mit Platz acht nur knapp.

Gute Erfahrung mit ÖFB-Kickern

Mit Ex-Leipzig-Coach Domenico Tedesco steht ein Deutsch-Italiener an der Seitenlinie, der offenbar genau nach dem Profil Sabitzers sucht. In Leipzig waren beide zu verschiedenen Zeiten.

Bologna hatte zuletzt auch gute Erfahrungen mit Österreichern. Stefan Posch und Marko Arnautovic zeigten noch vor wenigen Jahren im Trikot der Italiener auf.