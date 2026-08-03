Ex-Salzburg-Coach sortierte ÖFB-Kicker aus

Maximilian Ullmann (29) wechselte im November 2025 zu Grasshoppers Zürich, damals trainierte der Linzer Gerald Scheiblehner den Klub.

Unter Ex-Salzburg-Coach Peter Zeidler hat der Oberösterreicher aber offenbar keine Zukunft mehr. In den ersten beiden Ligaspielen stand Ullmann nicht im Kader, er war nicht einmal auf der Kontingentsliste für die Liga gemeldet. Ullmann muss sich offenbar auf Vereinssuche begeben.

Klare Pleite gegen Lugano

Neben dem Ex-Rapidler wurden auch die Verteidiger Ismajl Beka und Allan Arigoni aussortiert. Zweiterer wurde mittlerweile immerhin nachgemeldet.

Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Lausanne verlief das Heimspiel gegen den FC Lugano nach einer guten ersten Halbzeit (1:0 für die Zürcher) mit einer 1:4-Pleite ernüchternd.

"Es ist ja kein Netz dazwischen wie beim Volleyball! In der ersten Halbzeit waren sie nicht so gut, weil wir gut waren. Wir sind keine Witzfiguren, wir sind eine Mannschaft, die in Entwicklung ist", sah Zeidler gegenüber "nau.ch" nicht alles negativ.

In der vergangenen Saison rettete sich der Klub erst in der Relegation vor dem Abstieg.