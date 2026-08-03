Millionenregen? Gregoritsch-Konkurrent vor Abgang

Mert Kömür steht offenbar vor dem nächsten Karriereschritt.

Wie mehrere Medien berichten, bemüht sich Premier-League-Aufsteiger Hull City intensiv um die Dienste des 21-jährigen Offensivspielers.

Zwei Angebote über acht beziehungsweise neun Millionen Euro sollen die Engländer bereits beim FC Augsburg hinterlegt haben – beide wurden jedoch abgelehnt.

Augsburg fordert bis zu 14 Millionen Euro

Die Fuggerstädter sollen sich einen Verkauf erst ab einer Ablösesumme von 13 bis 14 Millionen Euro vorstellen können. Zusätzlich sollen Boni sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung Teil eines möglichen Deals sein.

Kömür selbst soll einem Wechsel auf die Insel grundsätzlich offen gegenüberstehen. Für den FC Augsburg würde ein Abgang allerdings den Verlust einer wichtigen Offensivoption bedeuten.

Der deutsche U21-Teamspieler konkurrierte zuletzt unter anderem mit ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch um Einsatzminuten und kann sowohl im offensiven Mittelfeld als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden.

Drittteuerster Verkauf der Klubgeschichte?

Kommt der Transfer zu den geforderten Konditionen zustande, würde Kömür zum drittteuersten Verkauf der Vereinsgeschichte aufsteigen.

Nur Abdul Rahman Baba, der den FCA einst für rund 26 Millionen Euro verließ, sowie Ermedin Demirovic (23 Millionen Euro) brachten dem Bundesligisten bislang höhere Ablösesummen ein.

Kömür stammt aus dem eigenen Nachwuchs des FC Augsburg und schaffte in der vergangenen Saison endgültig den Durchbruch bei den Profis. In 30 Pflichtspielen gelangen dem 21-Jährigen sechs Torbeteiligungen.