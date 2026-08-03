Leipzig-Boss dementiert fixen Diomande-Transfer

Ist der Wechsel von Yan Diomande zu Real Madrid doch noch nicht in trockenen Tüchern?

Nachdem Transfer-Insider Fabrizio Romano den Transfer bereits vor mehr als einer Woche mit seinem berühmten "Here we go" als fix vermeldet hatte, bremst RB Leipzig nun die Euphorie. Geschäftsführer Marcel Schäfer stellte im Gespräch mit "Sky" klar, dass die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen seien.

Schäfer widerspricht Romano

"Es ist klar, dass einige sogenannte Transfer-Experten vor einigen Tagen berichtet haben, der Deal sei bereits unter Dach und Fach und gaben das 'Here We Go'. Das ist schlichtweg nicht der Fall. Wir sind noch nicht so weit", erklärte Schäfer.

Zuvor hatte bereits der deutsche Transfer-Experte Florian Plettenberg den Berichten über einen bereits fixierten Wechsel widersprochen. Ein regelrechter Streit zwischen den beiden Insidern Romano und Plettenberg war daraufhin auf der Plattform "X" ausgebrochen.

Wechsel nur eine Frage der Zeit?

Zuletzt hatte Diomande beim Trainingsauftakt der Leipziger in Saalfelden gefehlt. Offiziell begründete der Klub die Abwesenheit des Offensivspielers mit einem Infekt.

Trotz Schäfers Aussagen gilt ein Wechsel des begehrten Youngsters zu Real Madrid weiterhin als sehr wahrscheinlich. Dem Vernehmen nach laufen die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs weiter, weshalb sich eine Einigung noch einige Tage hinziehen könnte.