Hoeneß lobt ÖFB-Talent: "Ihn möchte ich besonders hervorheben"

Im Profikader des VfB Stuttgarts schaut Chefcoach Sebastian Hoeneß in der Vorbereitung genauer auf zwei ÖFB-Talente.

Beim 2:2 gegen den FC Paris überzeugte vor allem einer: Yanik Spalt (18). "Ihn möchte ich hervorheben, er hat sich super präsentiert", wird Hoeneß von der "Bild" zitiert.

Der 18-Jährige feierte im Jänner in der UEFA Europa League gegen die AS Roma sein Profidebüt, kam danach allerdings nicht mehr zum Zug. Die Worte des Cheftrainers lassen den zentralen Mittelfeldspieler aber hoffen.

Wie steht es um Olivier?

Seit Wochen kursieren hingegen Gerüchte um den österreichischen Rechtsverteidiger Christopher Olivier, der 20-Jährige könnte den Klub verlassen.

Der "Bild" zufolge wolle Stuttgart die Situation noch eine Woche beobachten. Zuletzt traf Olivier im Testspiel. Ohne Perspektive sei aber ein Wechsel denkbar. Schalke, Hannover und Bröndby werden als Interessenten genannt.

Schon länger hat sich kein Nachwuchsspieler längerfristig bei den Stuttgarter Profis etabliert, Spalt war der einzige Kicker aus dem Nachwuchs, der vergangene Saison sein Profidebüt gab. Der ÖFB-U19-Kapitän will sich jetzt langfristig etablieren.