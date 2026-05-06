Steht Ex-Salzburg-Coach vor Rückkehr nach Europa?

In dieser Saison holte Matthias Jaissle mit Al-Ahli zum zweiten Mal in Folge die AFC Champions League, zudem wurde er erstmals saudischer Superpokalsieger.

Es könnten vorerst die letzten Titel als Cheftrainer von Al-Ahli gewesen sein. Ob der Ex-Salzburg-Trainer auch über den Sommer hinaus beim saudischen Topklub an der Seitenlinie steht, ist unklar.

Deutschland oder England?

Wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, ist der 38-jährige Deutsche offen für eine Rückkehr nach Europa. Aus der deutschen Bundesliga und der englischen Premier League soll es konkretes Interesse am letzten Salzburger Meistertrainer geben.

Sein Vertrag bei Al-Ahli läuft nur noch bis Sommer 2027, eine finanzielle Einigung sollte demnach kein Problem darstellen.

Zuletzt wurde der Deutsche auch beim FC Chelsea gerüchtelt (Hier nachlesen >>>).