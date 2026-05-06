🚨🆕 Matthias Jaissle is open to taking the next step towards Europe in the summer.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 5, 2026
There is concrete interest from the Bundesliga and the Premier League. Contract until 2027, so a financial exit is not an issue.
He recently defended the AFC Champions League title with Al-Ahli.… pic.twitter.com/BhmfSxhH7L
Steht Ex-Salzburg-Coach vor Rückkehr nach Europa?
Im Juli 2023 kehrte der Deutsche dem FC Red Bull Salzburg den Rücken und wechselte nach Saudi-Arabien. In diesem Sommer könnte ihn der Weg zurück nach Europa führen.
In dieser Saison holte Matthias Jaissle mit Al-Ahli zum zweiten Mal in Folge die AFC Champions League, zudem wurde er erstmals saudischer Superpokalsieger.
Es könnten vorerst die letzten Titel als Cheftrainer von Al-Ahli gewesen sein. Ob der Ex-Salzburg-Trainer auch über den Sommer hinaus beim saudischen Topklub an der Seitenlinie steht, ist unklar.
Deutschland oder England?
Wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, ist der 38-jährige Deutsche offen für eine Rückkehr nach Europa. Aus der deutschen Bundesliga und der englischen Premier League soll es konkretes Interesse am letzten Salzburger Meistertrainer geben.
Sein Vertrag bei Al-Ahli läuft nur noch bis Sommer 2027, eine finanzielle Einigung sollte demnach kein Problem darstellen.
Zuletzt wurde der Deutsche auch beim FC Chelsea gerüchtelt (Hier nachlesen >>>).