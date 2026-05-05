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Konkurrenz für Grüll? Franzose vor Wechsel zu Werder Bremen

Der junge Stürmer soll bereits kurz vor dem Medizincheck stehen.

Konkurrenz für Grüll? Franzose vor Wechsel zu Werder Bremen Foto: © GETTY
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Der SV Werder Bremen spielt eine ziemlich enttäuschende Saison.

Zwei Spieltage vor Ende der deutschen Bundesliga befinden sich die Bremer nur auf dem 15. Rang. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt zwar sechs Punkte und Werder hat ein deutlich besseres Torverhältnis als der VfL Wolfsburg.

Daher wird der Klub von der Weser vermutlich nicht absteigen, aber dennoch dürfte die Erwartungshaltung vor der Saison eine ganz andere gewesen sein.

Zudem stellt das Team von Daniel Thioune mit aktuell 37 Treffern die drittschlechteste Offensive der Liga. Mit vier bzw. drei Toren zählen die ÖFB-Legionäre Romano Schmid und Marco Grüll zu den Toptorschützen der Bremer.

Medizincheck am Donnerstag

Daher arbeiten die Verantwortlichen der Bremer bereits jetzt schon an Verstärkungen für die kommende Saison. Laut der Zeitung "Le Parisien" soll der erste Transfer bereits kurz bevorstehen.

Demnach soll der 19-jährige Franzose Kenny Quetant kurz vor einem Wechsel zu den Norddeutschen stehen. Der Stürmer soll bereits am Donnerstag den Medizincheck absolvieren und dann einen Vierjahresvertrag erhalten.

Quetant kommt in dieser Saison auf neun Spiele für den AC Le Havre in der französischen Ligue 1, dabei gelang ihm ein Treffer.

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