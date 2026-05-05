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Konkurrenz für ÖFB-Legionär? Aufsteiger beobachtet PSV-Youngster

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison ist ADO Den Haag auf einen Stürmer aus dem PSV-Nachwuchs aufmerksam geworden.

Konkurrenz für ÖFB-Legionär? Aufsteiger beobachtet PSV-Youngster Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Den Meistertitel in der zweitklassigen Keuken Kampioen Division hat ADO Den Haag bereits frühzeitig fixiert, demnach ist der Aufsteiger bereits einen Schritt weiter.

Aktuell laufen die Planungen für die kommende Saison in der höchsten niederländischen Spielklasse.

Wenn man den aktuellen Gerüchten glauben schenken darf, droht ÖFB-Legionär Luka Reischl ein noch härterer Konkurrenzkampf auf seiner Position. Denn wie das "Eindhoven Dagblad" am Montagabend berichtete, soll Jesper Uneken Thema beim Zweitliga-Meister sein.

Technischer Direktor von Den Haag mit erster Annäherung

Laut dem Regionalblatt darf der 21-jährige Angreifer, der im Nachwuchs von PSV Eindhoven fußballerisch groß wurde, den niederländischen Topklub am Ende dieser Saison zu nicht allzu strengen Bedingungen verlassen.

Die aktuelle Saison hat der Vertragsspieler von PSV Eindhoven II leihweise bei RKC Waalwijk in der Keuken Kampioen Division verbracht. Mit 14 Toren ist er der klubinterne Toptorschütze in der regulären Saison.

Wie aus dem Bericht des "Eindhoven Dagblad" hervorgeht, war der technische Direktor von Den Haag, Mark Wotte, im Mandemakers-Staidon vor Ort, um ihn zu beobachten.

Derzeit soll die Angelegenheit noch nicht konkret sein. Der Vertrag des gelernten Mittelstürmers bei PSV Eindhoven II läuft noch bis Sommer 2027.

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