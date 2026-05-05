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Übernimmt eine Barca-Legende den FC Chelsea im Sommer?

Der ehemalige Mittelfeldspieler ist seit seinem Aus in Barcelona ohne Job. Bei den "Blues" soll er zum Kandidaten-Kreis gehören.

Übernimmt eine Barca-Legende den FC Chelsea im Sommer? Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Wer wird im Sommer neuer Trainer des FC Chelsea?

Nach der Entlassung von Liam Rosenior steht bis Saisonende dessen Co-Trainer Calum McFarlane beim kriselnden Topklub der englischen Premier League an der Seitenlinie.

Für den Sommer soll dann ein externer Kandidat das Zepter übernehmen. In den letzten Wochen wurden immer wieder Namen wie Julian Nagelsmann, Oliver Glasner und Andoni Iraola gerüchtelt (Alle Infos >>>).

Auch Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle soll Thema sein.

Neue Gerüchte

Wie der "Independent" nun berichtet, sollen sich die "Blues" auch mit Ex-Barca-Coach Xavi beschäftigen. Der mittlerweile 46-Jährige ist seit Sommer 2024 ohne Job und war bereits im Winter Thema beim Klub. Damals entschied man sich aber für Rosenior.

Xavi war von November 2021 bis Juni 2024 in 143 Spielen Trainer des FC Barcelona und hatte dabei einen Punkteschnitt von 2,07.

Neben dem ehemaligen Mittelfeldspieler werden auch die Namen Francesco Farioli (FC Porto) und Xabi Alonso (zuletzt Real Madrid) gehandelt.

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