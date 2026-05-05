Der FC Schalke 04 verstärkt sich möglicherweise mit einem ÖFB-Talent.

Wie "Sky" berichtet, soll Christopher Olivier die Aufmerksamkeit vom bereits gekürten Bundesliga-Aufsteiger auf sich gezogen haben.

Konkret soll das Interesse jedoch noch nicht sein, ein Angebot wurde noch nicht abgegeben.

Gerüchte über Stuttgart-Abgang bereits im Jänner

Der 20-Jährige hat beim VfB Stuttgart einen Vertrag bis Sommer 2028 und kam in der aktuellen Saison 32 Mal in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Insgesamt schien er zwei Mal bei den Profis im Europa-League-Kader auf, für Einsatzminuten reichte es jedoch noch nicht.

Der variabel einsetzbare Defensivspieler wurde in der Akademie Vorarlberg ausgebildet. Olivier spielt seit Sommer 2022 in Stuttgart. Seit der U16 ist der Spieler, der auch die südafrikanische Staatsbürgerschaft besitzt, für die ÖFB-Nachwuchsteams im Einsatz.

Bereits im Jänner wurde Olivier mit einem Transfer zu Fortuna Düsseldorf und nach Österreich in Verbindung gebracht.