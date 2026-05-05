Vor CL-Kracher: Bayern an Bruder von PSG-Star dran

Der FC Bayern München kämpft am Mittwoch (21:00 Uhr im Live-Ticker>>>) im Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain um den Einzug ins Champions-League-Finale.

Gleichzeitig arbeiten die Verantwortlichen der Münchner am Kader für die Zukunft. Dabei sollen die Bayern nun ausgerechnet ein Auge auf einen Bruder eines PSG-Spielers geworfen haben.

Laut einem georgischen Ableger der "Gazzetta dello Sport" soll Tornike Kvaratskhelia, der jüngere Bruder von Kvicha Kvaratskhelia, im Fokus des deutschen Rekordmeisters stehen.

Kvicha einst beim Probetraining

Der 16-Jährige, der ebenfalls am linken Flügel zuhause ist, soll sich in München befinden und bereits Gespräche mit den Bayern geführt haben.

Aktuell spielt Kvaratskhelia noch im Nachwuchs von Dinamo Tiflis. Allerdings könnte der georgische U17-Nationalspieler als Nicht-EU-Ausländer erst mit 18 Jahren in die bayerische Landeshauptstadt wechseln.

Dennoch soll der deutsche Rekordmeister den Deal relativ schnell klar machen wollen, denn der mittlerweile 25-jährige Kvicha war einst als 17-Jähriger selbst beim Probetraining in München. Ein Transfer zu den Bayern kam damals dennoch nicht zustande.