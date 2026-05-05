Nach dem fixierten Aufstieg von Schalke 04 in die deutsche Bundesliga kennt der Hype um Trainer Miron Muslic keine Grenzen.

Die Gelsenkirchener Band "Motherfunkers" hat den Erfolg des Austro-Bosniers zum Anlass genommen, um eine eigene Hymne für den Aufstiegstrainer und seine Mannschaft zu veröffentlichen.

"Dance, Miron, dance" heißt der Popsong, der sich stilistisch an der typischen Balkan-Volksmusik orientiert.

"Idemo"

Beim Text hat sich die siebenköpfige Musikgruppe von den Einsendungen der Schalke-Fans inspirieren lassen. Das Musikvideo zum Song wurde in der Arena und auf dem Vereinsgelände gedreht. Die Hymne beginnt mit "I am from Bosnia, you made me a Schalke star".

Muslic selbst scheint die neue Hymne zu gefallen, er kommentierte den Instagram-Post zum Song mit "Idemo", zu Deutsch "Auf geht's".

Auch bei der geplanten "Sky"-Doku zum Aufstieg der "Knappen" wird Miron Muslic eine Hauptrolle spielen. Wie aus einem Bericht der "Bild" hervorgeht, besuchte "Sky" den 43-Jährigen sogar noch vor dessen Amtsantritt in Österreich.