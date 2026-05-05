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"Dance, Miron, dance": Eigene Hymne für Muslic

Die Gelsenkirchener Band "Motherfunkers" widmet dem Aufstiegstrainer der "Knappen" eine eigene Hymne im Stil der typischen Balkan-Volksmusik.

"Dance, Miron, dance": Eigene Hymne für Muslic Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Nach dem fixierten Aufstieg von Schalke 04 in die deutsche Bundesliga kennt der Hype um Trainer Miron Muslic keine Grenzen.

Die Gelsenkirchener Band "Motherfunkers" hat den Erfolg des Austro-Bosniers zum Anlass genommen, um eine eigene Hymne für den Aufstiegstrainer und seine Mannschaft zu veröffentlichen.

"Dance, Miron, dance" heißt der Popsong, der sich stilistisch an der typischen Balkan-Volksmusik orientiert.

"Idemo"

Beim Text hat sich die siebenköpfige Musikgruppe von den Einsendungen der Schalke-Fans inspirieren lassen. Das Musikvideo zum Song wurde in der Arena und auf dem Vereinsgelände gedreht. Die Hymne beginnt mit "I am from Bosnia, you made me a Schalke star".

Muslic selbst scheint die neue Hymne zu gefallen, er kommentierte den Instagram-Post zum Song mit "Idemo", zu Deutsch "Auf geht's".

Auch bei der geplanten "Sky"-Doku zum Aufstieg der "Knappen" wird Miron Muslic eine Hauptrolle spielen. Wie aus einem Bericht der "Bild" hervorgeht, besuchte "Sky" den 43-Jährigen sogar noch vor dessen Amtsantritt in Österreich.

Schalke-Party! Muslic wird bei PK durchnässt

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