"Dance, Miron, dance": Eigene Hymne für Muslic
Die Gelsenkirchener Band "Motherfunkers" widmet dem Aufstiegstrainer der "Knappen" eine eigene Hymne im Stil der typischen Balkan-Volksmusik.
Nach dem fixierten Aufstieg von Schalke 04 in die deutsche Bundesliga kennt der Hype um Trainer Miron Muslic keine Grenzen.
Die Gelsenkirchener Band "Motherfunkers" hat den Erfolg des Austro-Bosniers zum Anlass genommen, um eine eigene Hymne für den Aufstiegstrainer und seine Mannschaft zu veröffentlichen.
"Dance, Miron, dance" heißt der Popsong, der sich stilistisch an der typischen Balkan-Volksmusik orientiert.
"Idemo"
Beim Text hat sich die siebenköpfige Musikgruppe von den Einsendungen der Schalke-Fans inspirieren lassen. Das Musikvideo zum Song wurde in der Arena und auf dem Vereinsgelände gedreht. Die Hymne beginnt mit "I am from Bosnia, you made me a Schalke star".
Muslic selbst scheint die neue Hymne zu gefallen, er kommentierte den Instagram-Post zum Song mit "Idemo", zu Deutsch "Auf geht's".
Auch bei der geplanten "Sky"-Doku zum Aufstieg der "Knappen" wird Miron Muslic eine Hauptrolle spielen. Wie aus einem Bericht der "Bild" hervorgeht, besuchte "Sky" den 43-Jährigen sogar noch vor dessen Amtsantritt in Österreich.