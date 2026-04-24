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Glasner und Ex-Salzburg-Coach im Visier von PL-Topklub

Der FC Chelsea ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Dabei kommen zwei Trainer mit Salzburg-Vergangenheit infrage.

Glasner und Ex-Salzburg-Coach im Visier von PL-Topklub Foto: © getty
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Der FC Chelsea hat sich erst kürzlich von Liam Rosenior getrennt. An der Stamford Bridge wird seither über einen fixen Nachfolger diskutiert.

Wie "TeamTalk" berichtet, soll jetzt auch ein ehemaliger Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg Thema sein. Demnach interessiere sich der Klub für die Dienste von Matthias Jaissle (Al Ahli).

Jaissle holte Punkt in London

Der Deutsche holte vergangene Saison gemeinsam mit seinem Tiroler Co-Trainer Alexander Hauser die asiatische Ausgabe der Champions League, steht dieses Jahr im Halbfinale.

Bei Chelsea war Jaissle bereits als Salzburg-Coach zu Gast, holte 2022 in der Gruppenphase an der Stamford Bridge ein 1:1.

Auch Glasner gehandelt

Neben dem Deutschen wird auch noch Oliver Glasner gehandelt.

Der ehemalige Co-Trainer der Salzburger verlässt Crystal Palace im Sommer, kennt die Premier League bereits bestens.

Als weitere mögliche Kandidaten werden Andoni Iraola (Bournemouth), Cesc Fabregas (Como) und Julian Nagelsmann (DFB-Team) genannt.

Letzterer dürfte aufgrund der anstehenden WM zeitnah wohl eher kein Thema werden.

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