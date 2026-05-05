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Austria Wien mischt angeblich im Poker um Top-Talent mit

Ein junger Kosovare soll bei mehreren europäischen Klubs Interesse geweckt haben. Auch die Wiener Austria wird mit ihm in Verbindung gebracht.

Austria Wien mischt angeblich im Poker um Top-Talent mit Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FK Austria Wien mischt angeblich im Werben um ein Innenverteidiger-Talent mit.

Laut dem kosovarischen Medium "Telegrafi" sollen sich die "Veilchen" unter den Interessenten an Luan Lleshi (20) befinden.

Der U21-Nationalspieler des Kosovo steht aktuell bei KF Llapi in der ersten kosovarischen Liga unter Vertrag. Dort absolvierte der beidfüßige 2006er-Jahrgang in der laufenden Saison 13 Profispiele.

Namhafte Konkurrenz

Im Werben um den 1,90 Meter großen Abwehrspieler müssen sich die Wiener aber angeblich mit namhafter Konkurrenz herumschlagen.

Klubs aus Portugal, der Ukraine, der Schweiz, Belgien und Bulgarien wird Interesse nachgesagt. Explizit genannt werden unter anderem CSKA Sofia und Club Brügge. Auf "X" wird sogar Benfica Lissabon ins Spiel gebracht.

Lleshis Vertrag beim Klub aus der Stadt Podujeva läuft noch bis Sommer 2028. Laut "transfermarkt.at" beträgt sein Marktwert 175.000 Euro.

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