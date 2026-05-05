Der Vertragspoker um ÖFB-Legionär Konrad Laimer geht in die nächste Runde.

Nachdem sich Sportvorstand Max Eberl unlängst zur Zukunft des 28-Jährigen beim FC Bayern München geäußert hat (hier Nachlesen >>>), hat mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß nun ein weiterer hochrangiger Bayern-Funktionär Stellung bezogen.

Auf die Vertragssituation des österreichischen Nationalspielers angesprochen, meint der 74-Jährige gegenüber "DAZN": "Wenn man liest, was angeblich über sein Gehalt und seine Forderungen berichtet wird, dann muss man das auch einordnen. Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona. Und solche Spieler müssen akzeptieren, dass es Grenzen gibt."

In eine ähnliche Richtung ging die Wortspende von Max Eberl, der auch einen ablösefreien Abgang im Sommer 2027 nicht ausschließen wollte.

Hoeneß verteidigt Vertragspolitik des FC Bayern

Das aktuelle Salär von Laimer können laut Hoeneß ohnehin "nur sehr wenige Vereine in Europa überhaupt anbieten".

Bezugnehmend auf die aktuellen Verhandlungen meint der 74-Jährige: "Ich weiß nicht, was Max und Christoph (Freund, Anm.) ihm konkret angeboten haben, aber es wird sicher nicht das gewesen sein, was seine Berater zu Beginn gefordert haben. Das hat nichts mit unserer grundsätzlichen Politik zu tun, sondern ist eine realistische Einschätzung seiner sportlichen und wirtschaftlichen Wertigkeit. Die ist hoch - aber eben kein Harry Kane."

Seit 2023 steht der ÖFB-Nationalspieler beim FC Bayern München unter Vertrag. Bei den Münchnern zählt der 28-Jährige seit geraumer Zeit zu den absoluten Leistungsträgern.