Klopp über Laimer: "Wollte ihn zu Liverpool holen"

Konrad Laimer ist nicht nur für das ÖFB-Team von großer Bedeutung, sondern trägt auch beim FC Bayern München viel zum Erfolg bei.

Über die Stärken des Salzburgers war sich auch Jürgen Klopp früh bewusst. Er wollte einen Wechsel von Laimer zum deutschen Rekordmeister verhindern.

"Ich wollte ihn nach Liverpool holen als Sechser. Aber dann ist er zu Bayern gegangen", sagt Klopp vor dem Duell Österreich gegen Argentinien (zum Spielbericht >>>) gegenüber "MagentaTV".

Klopp hätte klare Wunschposition

Zudem äußert er sich über seine Wunschposition für den 29-Jährigen, der bei den Bayern zumeist als Außenverteidiger zum Einsatz kommt.

"Zu Laimer kann ich sagen: Bei mir würde er auf der Sechs spielen", erklärt der Deutsche, der mittlerweile Head of Global Soccer bei Red Bull ist. Klopp coachte Liverpool zwischen 2015 und 2024.

Laimer wechselte 2017 von Red Bull Salzburg in die deutsche Bundesliga zu Leipzig und unterschrieb 2023 bei den Bayern. In Kürze soll er zudem seinen bis Sommer 2027 laufenden Vertrag verlängern. Mehr dazu >>>