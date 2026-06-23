TSG Hoffenheim: Schicker holt wohl Stürmer-Wunderkind

Die TSG 1899 Hoffenheim steht wohl vor der Verpflichtung einer weiteren Zukunftshoffnung.

Laut dem kroatischen Portal "germanijak.hr" nimmt der deutsche Bundesligist um Austro-Sportdirektor Andreas Schicker und -Chefcoach Christian Ilzer aller Voraussicht nach Stürmer-Talent Jakov Dedic (16) unter Vertrag.

Der SV Werder Bremen und der FC Porto sollen indes versuchen den Deal zu kapern. Dedic debütierte vergangene Saison mit 16 Jahren in der kroatischen ersten Liga, seither kamen noch zwei weitere Einsätze hinzu.

Der 1,90 Meter große Mittelstürmer sorgte bisher vor allem im kroatischen U17-Nationalteam für Furore, wo er in 15 Partien 13 Tore schoss.