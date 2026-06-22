Neuer Trainer für ÖFB-Trio in Leipzig steht fest

RB Leipzig präsentiert Martin Demichelis als neuen Cheftrainer. Der 45-jährige Argentinier folgt Ole Werner nach, der vergangenen Mittwoch entlassen wurde.

Er unterschreibt bei den Sachsen einen Vertrag bis 2028. Da der ehemalige Verteidiger noch einen gültigen Vertrag bei LaLiga-Absteiger RCD Mallorca hatte, ist eine Ablösesumme fällig. Diese soll zwischen 2,5 und drei Millionen Euro liegen.

Der neue Coach von Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager kehrt nach 15 Jahren in die Bundesliga zurück. Zwischen 2003 und 2011 war er als Verteidiger beim FC Bayern München unter Vertrag und absolvierte 259 Pflichtspiele.

Leipzigs Sport-Geschäfstführer Marcel Schäfer ist von dem neuen Trainer überzeugt:

"Mit Martín Demichelis gewinnen wir einen Cheftrainer, der als Spieler und Trainer Erfahrungen in Europa, Südamerika und Nordamerika gesammelt und dabei auf höchstem Niveau gearbeitet hat. Diese internationale Perspektive passt hervorragend zu RB Leipzig und zur globalen Ausrichtung."