Wie waren die 90 Minuten mit Messi, liebe ÖFB-Kicker?

"Wir müssen alle froh sein, in einer Dekade zu spielen, in der er auch spielt"
"Er braucht wenig, um viel daraus zu machen. Er taucht ein bisschen unter und ist in den entscheidenden Momenten dann aber da. Er spielt unglaubliche Pässe, ist richtig gut im Abschluss, ist am Ball außergewöhnlich", findet Nicolas Seiwald.
"Die Zahlen sprechen für sich"
Inklusive Elfmeter hat der Argentinier sieben Torschüsse abgegeben, zwei landeten im Tor. "Deswegen ist er Messi, weil er nicht so viele Situationen braucht, um so ein Spiel zu entscheiden", sagt Rangnick.
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Patrick Wimmer schwärmt: "Er ist ein unglaublicher Spieler. Wir müssen alle froh sein, in einer Dekade zu spielen, in der er auch spielt. Er ist etwas ganz, ganz Besonderes."
Nach zwei Spielen bei der WM 2026 hält "La Pulga" nun schon bei fünf Toren. "Die Zahlen sprechen für sich", so David Alaba.
"Man sieht schon auch, dass er nochmal beweisen will, dass er es kann. Aber der braucht gar nichts mehr beweisen", erklärt Michael Gregoritsch abschließend.