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"Absoluter Wunschspieler": ÖFB-Legionär hat neuen Klub

Nun herrscht Gewissheit: Pascal Fallmann wechselt innerhalb Deutschlands den Verein.

"Absoluter Wunschspieler": ÖFB-Legionär hat neuen Klub Foto: © IMAGO / Funke Foto Services
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Pascal Fallmann verlässt Erzgebirge Aue und schließt sich Viktoria Köln an.

Das verkündet der Verein am Montagnachmittag offiziell.

Der Niederösterreicher (22) verlässt den 3. Liga-Absteiger nach zwei Saisonen und schließt sich dem Tabellen-Elften der Vorsaison an.

Viel Interesse an Rapid-Eigengewächs

"Pascal war unser absoluter Wunschspieler für den offenen Platz auf der rechten Schiene. Er ist ein großer, athletischer und offensiv ausgerichteter Außenverteidiger, der Spielstärke im Aufbau mit Qualität im letzten Drittel vereint und ideal in unseren Fußball passt. Für 22 Jahre hat er schon viel Spielerfahrung, war österreichischer U21-Nationalspieler und mag es, als Charakter Verantwortung zu übernehmen. (...)", sagt Valentin Schäfer, Sportlicher Leiter der Viktoria.

Fallmann, der die Akademie des SK Rapid durchlief, soll auch von Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster umgarnt worden sein. Auch aus der ADMIRAL Bundesliga wurde Interesse kolportiert.

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