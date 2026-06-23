Was sich das ÖFB-Team selbst vorwirft

Doch in der Offensive fehlte den Österreichern die Durchschlagskraft, um wirklich gefährlich zu werden.

Rangnick hat sich mehr Weitschüsse gewünscht

"Ich hätte mir in der einen oder anderen Situation noch ein bisschen mehr den Mut gewünscht, mal aus der zweiten Reihe abzuziehen", sagt Rangnick und erinnert an Romano Schmids Weitschusstor zur Führung gegen Jordanien.

Stürmer Michael Gregoritsch gibt sich selbstkritisch: "Es hat sehr vieles gepasst, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen, nur haben wir den einen oder anderen Moment verpasst, um zum Abschluss zu kommen und ein Tor zu schießen."

Defensiv gab es indes fast über die ganze Partie hinweg nichts zu bemängeln. Aber eben nur fast.

Ärger über einen späten Konter

Denn in der Nachspielzeit fing sich das ÖFB-Team dann doch noch einen Konter ein, den Messi erfolgreich abschließen konnte.

Rangnick ärgert sich: "Wir hatten drei Mal die Möglichkeit, den Ball vor das gegnerische Tor zu flanken bei nur noch einer Minute Spielzeit. Die ersten zwei Mal haben wir es leider nicht gemacht, beim dritten Mal war es die schlechteste Variante, den Gegner abzuschießen und ihm dadurch eine Konterchance zu geben. Da waren wir schon ein bisschen selbst schuld."

Theoretisch könnte die Tordifferenz am Ende über den Aufstieg in die K.o.-Phase entschieden.

"Das Tor dürfen wir nicht kriegen! Das ist ärgerlich, weil es den Ausschlag geben kann", knirscht Gregoritsch mit den Zähnen.