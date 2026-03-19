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Marktwert von ÖFB-Legionär hat sich verdoppelt

Der 25-Jährige ist seit fast eineinhalb Jahren Stammspieler bei seinem Klub. Das wirkt sich nun auf seinen Marktwert aus.

Marktwert von ÖFB-Legionär hat sich verdoppelt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Florian Grillitsch ist tatsächlich nicht der einzige ÖFB-Legionär in der ersten Liga Portugals.

Neben dem aktuellen Teamspieler gibt es noch einen weiteren Österreicher, der in der Liga Nos aufläuft: Felix Bacher. Der Innenverteidiger spielt seit 2024 für Estoril Praia, kam von der WSG Tirol.

Nach dreimonatigen Anlaufschwierigkeiten hat sich der Osttiroler beim Mittelständler festgespielt. In dieser Saison verpasste er nicht eine Minute in der Liga, gehört also zu den Stützen der Mannschaft.

Auf einer Stufe mit Wöber und Nemeth

Dies honoriert "transfermarkt" im Zuge der Marktwert-Updates der Liga Nos in dieser Woche: Bachers Marktwert verdoppelt sich nämlich von 2 auf 4 Millionen Euro. Grillitsch' Marktwert bleibt dagegen bei 2 Millionen Euro.

Bacher besitzt damit den gleichen Marktwert wie die zuletzt verletzten David Nemeth und Maximilian Wöber.

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