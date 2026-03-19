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Goretzka-Erbe? FC Bayern holt Talent zurück

Der Leihverein des Mittelfeldspielers zieht die Kaufoption, nur damit Bayern die Rückkaufklausel aktivieren kann.

Goretzka-Erbe? FC Bayern holt Talent zurück Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Noel Aseko ist nach eineinhalb Jahren wieder zurück beim FC Bayern München.

Das verkündet der deutsche Rekordmeister am Donnerstag offiziell. Eigentlich war der 20-jährige Mittelfeldspieler bis Saisonende nur an Hannover 96 ausgeliehen.

Der Zweitligist zog nun aber die Kaufoption in der Höhe von einer Million Euro, wie u.a. "kicker" und "transfermarkt" berichten. Zeitgleich aktivierte Bayern allerdings die Rückkaufklausel in der Höhe von 1,5 bis 2,5 Millionen Euro und bindet Aseko bis 2028 an den Klub.

Nachfolger von Goretzka?

In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte Aseko zumeist noch in der 3. Liga für Hannover II. Im Verlauf dieser Spielzeit avancierte der Sechser aber zum Stammspieler in der 2. Bundesliga, kommt in 25 Spielen auf drei Tore und fünf Vorlagen.

Der fünffache U21-Teamspieler Deutschlands soll in der Sommer-Vorbereitung die Chance erhalten, sich bei den Profis zu beweisen. Gelingt das, könnte er als Nachfolger von Leon Goretzka in Frage kommen. Der 31-Jährige verlässt den FCB am Ende der Saison.

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