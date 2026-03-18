Ist das Österreichs Auswärtstrikot für die WM 2026?

Schon seit einiger Zeit ist das Heimtrikot des österreichischen Nationalteams bekannt.

Nun ist im Netz ein Leak des vermeintlichen Auswärtstrikots aufgetaucht. Dieses sorgt für Diskussionen.

Denn das Dress fällt sehr dezent aus. Es ist überwiegend in weiß gehalten, pastellfarbene Muster und geometrische Linien zieren den Stoff. Das Logo des ÖFB sowie von Ausrüster Puma sind dunkel gehalten.

Ob es sich dabei tatsächlich um die finale Version des Auswärtstrikots handelt, ist nicht bekannt.