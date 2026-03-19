Glasner scherzt über Afrika-Cup: "Gib ihm die Goldmedaille"

Zu einer äußerst überraschenden Wendung ist es beim Afrika Cup gekommen. Afirkas Fußballverband hat Senegal den Titel entzogen und Marokko zum Sieger erklärt >>>

Als Grund wird eine längere Spielunterbrechung genannt, weil die Senegalesen nach dem gepfiffenen Elfmeter für Marokko nicht mehr weiterspielen wollten.

Glasner muss darüber lachen

Die äußerst kuriose Situation hat auch der Oberösterreicher Oliver Glasner wahrgenommen. Bei Crystal Palace coacht er mit Ismaila Sarr (Senegal) und Chadi Riad (Marokko) Spieler beider Länder.

"Ich muss darüber lachen. Ich habe gar nicht wahrgenommen, dass Marokko zum afrikanischen Verband gegangen ist, um ehrlich zu sein. Ich habe nie darüber gelesen", lautet die erste Reaktion des Österreichers auf einer Pressekonferenz.

Bonus und Medaille für Riad?

Er bezeichnet das Ganze als "seltsame Situation". "Aber ich muss vorsichtig sein, ich habe einen Senegalesen und einen Marokkaner in meinem Kader", so Glasner.

Zum Scherzen war er dennoch aufgelegt. "Ich habe zu Ismaila gesagt: 'Gib die Goldmedaille Chadi oder sende ihm deinen Bonus.' Er hat auch darüber gelacht, es ist einfach eine seltsame Situation."